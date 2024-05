Due operai morti in poche ore sul lavoro a Lettere e Casalnuovo vicino Napoli | uno è precipitato da un palazzo

Le tragedie a Lettere e Casalnuovo, all'indomani del primo maggio Due morti sul lavoro all'indomani del primo maggio. Le tragedie oggi a Lettere e Casalnuovo, in provincia di Napoli . A perdere la vita due operai di 57 e 60 anni . A Lettere i carabinieri sono intervenuti in via Depugliano dove, ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Due morti sul lavoro all'indomani del primo maggio. Le tragedie oggi a Lettere e Casalnuovo, in provincia di Napoli . A perdere la vita due operai di 57 e 60 anni . A Lettere i carabinieri sono intervenuti in via Depugliano dove, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, ... Continua a leggere>>

Paul Auster nei 5 libri, la Trilogia e i 4 film che ci hanno fatto (anche) fumare come turchi… - Baseball e fumo... Dalla Trilogia di New York ai film su Brooklyn, tutta l'arte narrativa del grande autore americano Paul Auster (1947-2024) ...

