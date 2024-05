Canoa velocità - Rizza e Freschi quarti al Preolimpico di Szeged Sfuma il pass per Parigi 2024 nel K2 500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) A, in Ungheria, sono stati assegnati i primi quattronelle gare su base europea di qualificazione olimpica della: protagoniste le imbarcazioni biposto, con l’Italia presente in finale con il K2 500 maschile di Manfredie Tommaso, che però chiude al quarto posto e vedere il biglietto per. In palio, infatti, per le imbarcazioni biposto, c’era un soloolimpico ed occorreva vincere la finale per andare ai Giochi. Era stato invece eliminato al mattino in semifinale il K2 500 femminile di Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio. Italia assente, infine, sia nel C2 500 femminile, sia nel C2 500 maschile: in quest’ultimo caso, però, l’Italia aveva raggiunto la ...