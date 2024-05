LIVE Canoa velocità - Preolimpico Szeged 2024 in DIRETTA | quarto posto per Rizza-Fresch - niente qualificazione olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 15.19: Tra poco la finale del C2 500: Russia, Slovacchia, Lituania, Polonia, Moldova, Bielorussia, Bulgaria e Ucraina al via 15.17: Successo per l'equipaggio olandese che sopravanza la Russia. Sono queste le coppie che si qualificano per Parigi 15.10: Al via Russia, Slovacchia, Lituania, Polonia, Moldova, Bielorussia, Bulgaria, Ucraina 15.09: Ora la seconda finale del K2 500 donne. La coppia italiana non è qualificata 15.06: La coppia azzurra ha disputato una buona gara cedendo nel finale e chiudendo a 1"37 dai polacchi che sono qualificati per Parigi, secondoper la Bielorussia 15.03:da fare per la coppia italiana che chiude alla finale e dunque non sarà qualificata per Parigi 14.56: Al via Norvegia, Slovacchia, ...