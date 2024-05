Calcio Uisp | lo sgambetto del già retrocesso Bar Ravenna e il record di Alinò

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) La Spezia, 2 maggio 2024 – Verdetti inequivocabili per ilamatoriale provinciale. Ultima giornata, infatti, per il campionato calcistico a 7 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra. Partiamo dalla massima serie, il Girone 1, dove la Locanda, già da tempo ha conquistato la regular season – ma che comunque non si distrae e supera Avosa, ottenendo così la sua 19esima vittoria consecutiva – , ecco gli accoppiamenti per i playoff, da cui uscirà la seconda finalista scudetto: Avosa-Saja e Tabaccheria Briselli-La Gira O. F. Chelli. Già retrocessa nel Girone 2 la Tappezzeria Baldassini, per i playout ecco gli abbinamenti delle semifinali (le due perdenti si incontrano poi nella finale per non retrocedere): Leta1990-Pellegrini Gomme e Sporting Bacco-Sesta Godano. L'incredibile sconfitta del Realchiappa Progetto ...