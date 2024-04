Calcio - Lecce-Monza in parità 1-1

La vittoria stava per arrivare nel recupero grazie ad un gol di Riccio. Ma nel finale il Monza ha pareggiato. Una vittoria avrebbe avvicinato in modo pressoché definitivo il Lecce alla salvezza ma anche il pareggio è un risultato positivo. Prossimo turno: Cagliari-Lecce. L'articolo Lecce-Monza 1-1 ... Continua a leggere>>

2024-04-27 15:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di Calciomercato.com : Lecce-Monza 0-0 LIVE|Primapagina | Calciomercato.com

Si gioca al “Via del Mare” con inizio alle 15. Il Lecce è in vista del traguardo salvezza nel campionato di Calcio di serie A e l’impegno odierno, sia pure non semplice, è finalizzato a mettere un tassello decisivo. In serie B invece il Bari rischia molto a Cosenza (inizio ore 16,15). I pugliesi ...

