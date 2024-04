LIVE Finlandia-Italia 1-1 | Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | Rantala ristabilisce la parità

Leggi tutta la notizia su oasport

53? Conclusione da distanza ravvicinata di, che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. 52? Occasione! Cross in mezzo di Cambiaghi dove né Cantore né Galli riescono a deviare verso la porta. 51? Fallo di Galli ai danni della numero 18 finlandese, che aveva recuperato bene il pallone. 50? Fuorigioco di Sallstrom. 49? Tocco di tacco di Cambiaghi verso Giugliano, che serve Boattin, la quale viene anticipata di un nulla. 48? Gol di! Sallstrom controlla il pallone al limite dell'area ma viene chiusa da Lenzini. Il pallone termina tra i piedi di, che controlla e tira verso il palo lontano. Giuliani tocca ma non riesce a respingere fuori dai pali.1-1. 47? ...