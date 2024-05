Calcio dilettanti Vezzano-Casini | addio dopo 16 anni Panciroli diesse a Quattro Castella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sintetici modenesi e avversari inediti per Campeginese e Atletico Bibbiano Canossa nel terzo e ultimo play-off di Seconda categoria. Domenica (ore 16.30) i gialloblù di mister Ferrari viaggiano a Castelfranco per affrontare i bolognesi del Murri, mentre l’Abc scende a Bomporto per affrontare il Fox Junior Serramazzoni che nel primo spareggio ha superato la Boiardo Maer per poi regolare il Real Maranello nella finale del girone E. In entrambe le sfide previsti i supplementari ed eventualmente i calci di rigore con le vincenti che entreranno nella graduatoria ripescaggi fra le prime 7 formazioni della regione. Spazio alle finali play-off di tutti i campionati: in Eccellenza serve un blitz con qualsiasi risultato alla Correggese sul sintetico del Terre di Castelli in quel di Castelvetro: in palio il pass per gli spareggi nazionali nel doppio confronto con la nobile decaduta ...