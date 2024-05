Al termine del match contro l’Empoli, Francesco Calzona , allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenze stampa dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue parole sull’inopinata sconfitta subita contro la squadra toscana: Perché ... Continua a leggere>>

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa della delicatissima sfida del suo Empoli contro il Frosinone , gara salvezza Empoli - Frosinone sarà una sfida fondamentale per la salvezza. A proposito, Davide Nicola ne ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico toscano. IMPORTANZA – ... Continua a leggere>>

Calcio: Nicola "empoli pronto a dare tutto, Frosinone ben organizzato" - 'È una gara molto importante ma quella decisiva sarà l'ultima o forse la penultima'.empoli (ITALPRESS) - 'Sicuramente è una gara molto importante ... Continua a leggere>>

empoli – Frosinone, probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 8 Tutto quello da sapere sul match di domenica alla 15:00 che mette di fronte empoli e Frosinone, due squadre impegnate per rimanere nella massima serie. Indice empoli – Frosinone, p ... Continua a leggere>>

Dalla Juve all'empoli: Champions in 5 finali - A patto che si vincano le ultime due, contro il Genoa in casa e a empoli: sfide sulla carta più semplici rispetto ... ma Pellegrini e compagni dovranno stringere i denti e dare tutto in campionato, ... Continua a leggere>>