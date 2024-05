(Di lunedì 6 maggio 2024) Milano, 6 maggio 2024 – Un gruppo dista protestandoil taglio deglicominciato oggi nella zona di Madonna in Campagna nel rione di Sacconago adove saranno realizzati campi da padel e calcetto. I promotori della protesta si sono arrampicati sulle piante destinate ad essere abbattute. I primisono già stati tagliati, l’intervento delle ruspe sull’area ha subito allarmato gli ambientalisti che hanno lanciato il loro tam tam via social e quindi sono arrivati nella zona del cantiere. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia locale. Nei giorni scorsi dai residenti è stata promossa una raccolta firme a sostegno della difesa dei 35destinati ad essere sacrificati dal progetto. “È un luogo ...

Un uomo , già noto alle forze dell'ordine, ha Ruba to calici e porta ostie da una chiesa in provincia di Varese. Poi, ha tentato di vende re la refurtiva al compro oro. denunciato per furto aggravato.Continua a leggere

Busto Arsizio (Varese) – Inaugurata ieri a Busto Arsizio la mostra “ M(a)y Fiber - Percorsi di arte e tessile tra tradizione e sostenibilità”, evento diffuso dedicato al l’arte tessile , in programma fino al 2 giugno nei musei cittadini e in alcuni ...

Busto Arsizio, giovani attivisti si arrampicano sugli alberi per protestare contro l’abbattimento - busto arsizio, giovani attivisti si arrampicano sugli alberi per protestare contro l’abbattimento - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

FEI Jumping Nation Cup Youth: partita la corsa verso lo CSIO di Busto Arsizio - FEI Jumping Nation Cup Youth: partita la corsa verso lo CSIO di busto arsizio - Le strutture dell’Etrea Sport Horses di busto arsizio (VA) sono pronte a dare il benvenuto ai giovani cavalieri ed amazzoni, ai loro cavalli in occasione del concorso ippico internazionale Fei Nations ...

Busto Arsizio, torna BA Book, festival del libro e dell'editoria - busto arsizio, torna BA Book, festival del libro e dell'editoria - Dal 12 al 19 maggio torna per la quarta edizione BA Book, il Festival del Libro e dell'Editoria, organizzato dall'Amministrazione comunale e dall'Associazione Amici della Biblioteca Capitolare in coll ...