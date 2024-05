Busto Arsizio - il sorriso dell’assassino | l’odio per gli ex suoceri e il figlio conteso

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il 7 Maggio, 2024 Uncieco nei confronti della ex moglie e dei genitori di lei. Ecco cosa ci sarebbe dietro la furia omicida di Marco Manfrinati, che ieri a, in provincia di Varese, ha sfregiato Lavinia Limido e ucciso l’ex suocero 71enne Fabio Limido, che aveva cercato di difendere la figlia. Secondo quel che stanno ricostruendo gli inquirenti, l’ex avvocato 40enne voleva per se ildi 3 anni avuto dalla 37enne che adesso lotta per sopravvivere dopo le ferite subite col coltello utilizzato da Manfrinati. Un odio, quello, espresso anche con l’agghiacciante domande fatta alla ex suocera “Come sta tuo marito?” fatta mentre veniva arrestato. Comportamento che fa ipotizzare l’intenzione di fare ...

