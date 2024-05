Brasile - oltre 100 morti causati dalla più grande catastrofe naturale nel Paese

Le forti piogge nello Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile , hanno causato finora la morte di almeno 39 persone, mentre altre 68 risultano disperse. Inondazioni da record hanno devastato le città e costretto migliaia di persone a lasciare le loro ...

È salito ad almeno 56 il numero di morti a causa delle forti piogge che si sono abbattuta sullo stato brasiliano di Rio Grande do Sul nell’ultima settimana. Una cifra destinata a salire secondo il governatore Eduardo Leite “quando saremo in grado ...

Lo stato brasiliano del Rio Grande do Sul è in ginocchio: il bilancio è di almeno 75 morti, 107 dispersi e 95.700 sfollati. Mezzo milione di case è senza elettricità e 839 mila senza acqua. Molte strade sono state inghiottite dal fango, travolte ...

Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Brasile sale a 95 decessi, con oltre 155mila sfollati e oltre 130 dispersi nel sud del paese. "Non abbiamo mai passato nulla di simile".

Circa 400 comuni sono stati colpiti dalla peggiore calamità naturale che abbia mai interessato lo stato brasiliano, centinaia di persone ferite, oltre 160.000 costrette ad abbandonare le proprie case.

Alluvione in Brasile, la solidarietà del Veneto - Alluvione in brasile, la solidarietà del Veneto - Un filo rosso lega il Veneto con lo Stato di Rio grande do Sul in brasile colpito da giorni da piogge torrenziali. Potrebbe volerci un mese perché il lago Guaíba torni sotto il livello di esondazione ...