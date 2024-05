Inondazioni nel Rio Grande do Sul | Brasile choc - è una strage

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Le forti piogge nello Stato del Riodo Sul, in, hanno causato finora la morte di almeno 39 persone, mentre altre 68 risultano disperse.da record hanno devastato le città e costretto migliaia di persone a lasciare le loro case. Si tratta del quarto disastro ambientale di questo tipo in un anno, dopo ledi luglio, settembre e novembre 2023 che hanno ucciso 75 persone in totale. Secondo il Servizio Geologico Brasiliano, lein tutto lo Stato hanno superato quelle registrate durante lo storico diluvio del 1941. In alcune città, i livelli dell'acqua sono ai livelli più alti da quando sono iniziate le registrazioni quasi 150 anni fa, ha affermato l'agenzia. "È il peggior disastro mai registrato nella storia del Riodo Sul, forse uno ...