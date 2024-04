Borsa | Milano sale con Nexi - Saipem e la Sondrio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Piazza Affari prova a rimbalzare dopo la brutta seduta della vigilia, in scia alle altre Borse europee e alle trimestrali incoraggianti di alcune big tech d'Oltreoceano, come Microsoft e Alphabet. Il Ftse Mib avanza dello 0,5%, spinto da(+1,9%) e dai bancari, come Popolare di(+1,5%) e Mps (+1,3%), rinvigoriti dalla prospettiva di tassi alti più a lungo. Bene anche(+1,7%), Erg (+1,5%), Amplifon (+1,4%) e Campari (+1,3%). In controtendenza, invece, Hera (-1,6%) e Leonardo (-0,4%). Tenaris avanza dello 0,8%, nonostante una trimestrale in frenata.