Borsa | Milano in rialzo +0,7% con Tim - Nexi e banche

(Di martedì 23 aprile 2024) Ladiconferma il buon passo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,7% a 33.956 punti. Lo spread tra Btp e Bund risale ed è sopra 135 punti, così come il rendimento del decennale italiano che è al 3,83% Sempre in testa Tim (+4,3%) nel giorno dell'assemblea per il rinnovo del cda con l'attuale ad, Pietro Labriola che si avvia alla riconferma. Tra gli altri titoli in luce(+2,8%). Nel credito svettano Banco Bpm (+1,87%), Unicredit (+1,55%), Mps (+1%). Buon passo poi di StM (+1,47%) e Ferrari (+1,23%). Sempre sotto pressione Saipem (-3,11%) dopo i conti, nonostante l'utile.

Piazza Affari ha chiuso in ribasso. L'indice Ftse Mib, penalizzato dallo stacco cedole di otto big del listino, ha concluso la seduta in calo dello 0,58% a 33.724 punti. (quotidiano)

Piazza Affari è l'unica negativa (-0,58%) in Europa nella prima seduta della settimana zavorrata da otto big che hanno staccato la cedola. Si tratta di Mediolanum (-3,93%), Banco Bpm (-7,79%), Campari (+0,61%), Ferrari (-1,14%), Iveco (-3,92%) che ha colto di sorpresa gli investitori con il cambio del ceo, Prysmian (-1,63%), Stellantis (-4,52%) e Unicredit (-3,25%) Hanno invece brillato Diasorin (+4,12%), Mps (+3,05%) e in generale le banche. ... (quotidiano)

La Borsa di Milano conferma il buon passo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,7% a 33.956 punti. Lo spread tra Btp e Bund risale ed è sopra 135 punti, così come il rendimento del decennale italiano che

Le Borse europee partono in rialzo. Parigi segna un +0,3% con il Cac 40 a quota 8.064 punti. Invariata Francoforte con il Dax a 17.861 punti. Anche Londra è positiva con il…

