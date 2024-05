Bonus nido in ritardo - famiglie infuriate | Oltre gli spot elettorali nulla Inps | Problemi col nuovo gestionale Ma i soldi sono in arrivo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Altro che gli “asiligratis dal secondo figlio” promessi da Giorgia Meloni lo scorso ottobre salvo ammettere poco dopo che avrebbe solo rafforzato ilgià esistente. Nel giorno in cui a Roma partono gli Stati generali della natalità, presente (e contestata) la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, decine di migliaia dicon bambini piccoli si stanno chiedendo se abbia fatto marcia indietro pure sul contributo per il primo figlio, che varia da 136 a 272 euro al mese per undici mensilità a seconda dell’Isee. Perché nel 2024 nessuno ha ancora ricevuto l’aiuto per sostenere il costo della retta. Ilfattoquotidiano.it ha ricevuto molte segnalazioni di lettori che lamentano di aver “anticipato” ormai cinque mensilità senza aver incassatodall’. Considerato che le rette dei ...

