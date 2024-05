(Di giovedì 9 maggio 2024), tecnico del, ha parlato in conferenza stampa del match con il Napoli e del suoha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli. Il tecnico dei felsinei ha risposto anche ad alcune domande riguardanti il suo? – «Da parte mia non ci sono novità, quando ci saranno lo

Il riconoscimento per Alexis Salemaekers, calciatore del Bologna , per quanto fatto in Serie A ad aprile . I dettagli Di seguito il comunicato dell’AIC sulla decisione di assegnare il premio di calciatore del mese di aprile in Serie A ad Alexis ...

Bologna, Thiago Motta sul FUTURO: «Vi dico solo questo» - bologna, Thiago motta sul FUTURO: «Vi dico solo questo» - Thiago motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli bologna. Il tecnico dei felsinei ha risposto anche ad alcune domande riguardanti il suo futuro. FUTURO – «Da parte mia non ci sono ...

Kvara recuperato! Si è allenato in gruppo: con lui anche un altro azzurro - Kvara recuperato! Si è allenato in gruppo: con lui anche un altro azzurro - Khvicha Kvaratskhelia ha saltato il match contro l'Udinese a causa di un problema fisico e fin qui, in questa settimana, si era allenato a parte ...

Giacomo Poretti: “Motta un grande, a San Siro ho ammirato il suo Bologna” - Giacomo Poretti: “motta un grande, a San Siro ho ammirato il suo bologna” - Giacomo Poretti è meglio conosciuto come solo Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo. E' in città per una Convention di Illumia e la Repubblica bologna lo ha intervistato per una parola sul bologna ...