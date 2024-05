(Di giovedì 9 maggio 2024) L'ex capitano giallorosso è partito questa mattina per l'aeroporto di Ho Chi Minh e si aggiornerà insulla partita L’ex capitano della, Francesco, questa sera,inil compagno di tante sfide Daniele Denella semifinale di ritorno di Europa League contro il, in programma alla BayArena. L'ex

(Adnkronos) – L’ex capitano della Roma, Francesco Totti , questa sera, sosterrà in volo il compagno di tante sfide Daniele De Rossi nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma alla BayArena. L'ex numero 10 ...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - L'ex capitano della Roma, Francesco Totti , questa sera, sosterrà in volo il compagno di tante sfide Daniele De Rossi nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma alla BayArena. L'ex ...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – L?ex capitano della Roma, Francesco Totti , questa sera, sosterrà in volo il compagno di tante sfide Daniele De Rossi nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma alla BayArena. ...

Bayer Leverkusen-Roma, Totti sosterrà in volo per il Vietnam la squadra di De Rossi - Bayer Leverkusen-Roma, totti sosterrà in volo per il Vietnam la squadra di De Rossi - Roma, 9 mag. (Adnkronos) - L’ex capitano della Roma, Francesco totti, questa sera, sosterrà in volo il compagno di tante sfide Daniele De Rossi nella semifinale di ritorno di Europa League contro il ...

Scopri come sarà la tua giornata a seconda del tuo segno zodiacale - Scopri come sarà la tua giornata a seconda del tuo segno zodiacale - Oroscopo oggi, giovedì 9 maggio 2024: i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Roma è malata: non ci torno per farmi menare | De Rossi, no definitivo dalla vecchia gloria - Roma è malata: non ci torno per farmi menare | De Rossi, no definitivo dalla vecchia gloria - squadra che i giallorossi affronteranno questo fine settimana in un match che potrebbe indirizzare la volata per qualificarsi alla prossima Champions League. Entrambe le compagini saranno prima ...