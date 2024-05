(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 mag. (Adnkronos) – L?ex capitano della, Francesco, questa sera,inil compagno di tante sfide Daniele Denella semifinale di ritorno di Europa League contro il, in programma alla BayArena. L’ex numero 10 giallorosso è partito infatti questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino per ilcon la compagnia Qatar Airways, in compagnia di un amico. Per arrivare all’aeroporto di Ho Chi Minh, con scalo a Doha, sono necessarie circa 17 ore di viaggio.si aggiornerà insulla partita difficilissima per la, chiamata a rimontare la sconfitta per 2-0 subita in casa all’Olimpico. L'articolo CalcioWeb.

(Adnkronos) – L’ex capitano della Roma, Francesco Totti , questa sera, sosterrà in volo il compagno di tante sfide Daniele De Rossi nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma alla BayArena. L'ex numero 10 ...

Bayer Leverkusen-Roma, Totti sosterrà in volo per il Vietnam la squadra di De Rossi - bayer Leverkusen-Roma, totti sosterrà in volo per il Vietnam la squadra di De Rossi - Roma, 9 mag. (Adnkronos) – L’ex capitano della Roma, Francesco totti, questa sera, sosterrà in volo il compagno di tante sfide Daniele De Rossi nella semifinale di ritorno di Europa League contro il ...

Xabi Alonso in conferenza stampa: Un gol può cambiare la situazione, ma noi vogliamo la finale - Xabi Alonso in conferenza stampa: Un gol può cambiare la situazione, ma noi vogliamo la finale - Xabi Alonso in conferenza stampa: Un gol può cambiare la situazione, ma noi vogliamo la finale - A.S. Roma - Domani la Roma affronterà il bayer Leverkusen alla BayArena, nella gara di ritorno della ...

Mourinho: Penso sia stato un errore rifiutare il Portogallo per restare alla Roma, mi sono fatto prendere dalle emozioni - Mourinho: Penso sia stato un errore rifiutare il Portogallo per restare alla Roma, mi sono fatto prendere dalle emozioni - José Mourinho torna a parlare. L'ex allenatore della Roma ha rilasciato un'intervista al canale Youtube di EA Sports Korea. Tra i temi trattati, ha parlato della sua avventura alla Roma e del rifiuto ...