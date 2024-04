Eccellenza Jesina - il 12 maggio tutti al ‘Carotti’ a tifare per i leoncelli

(Di martedì 30 aprile 2024) A lanciare l’appello ‘Gigio’ Traini presidente dellaPallanuoto: “Sarà importante riempire lo stadio e che laottenga questa salvezza. Così dovrà essere sempre anche per gli altri eventi di altri club jesini” JESI, 30 aprile 2024 – ‘Gigio’ Traini tifae fa quadrato attorno aiche il 122024 alle ore 16,30 saranno chiamati nello spareggio play out a mantenere la Categoria contro il Monturano Campiglione o l’Azzurra Colli. La partita da dentro o fuori si disputerà al. Saranno 90 minuti, probabilmente anche 120, che faranno da spartiacque tra l’e la Promozione. Inutile rimarcare il pecorso deiin una stagione quasi brillante al termine delle 15 partite della fase d’andata e tutta da ...

Eccellenza La jesina cede di rigore a Civitanova (1-0) e va ai playout - Jesi – La jesina non compie il miracolo a Civitanova Marche al cospetto di una Civitanovese che, davanti a uno stadio comunale gremito da 4.000 tifosi, vince e si prende i tre punti che le servivano ...

Continua a leggere>>

jesina e la salvezza: due assenze, Trudo e Garofoli in panchina per la leadership - ECCECCELLENZA - Buttar giù la capolista e sperare nella sconfitta dell'Azzurra Colli per gioire senza i playout di Nicolò Belardinelli La partita tra Civitanovese e jesina di domani ha in palio molto ...

Continua a leggere>>

Calcio: Civitanovese - jesina, le info sui biglietti per i tifosi rossoblù - L’Osservatorio non ha disposto il divieto di trasferta per i sostenitori della jesina. A questo punto restiamo in attesa della notifica del decreto Prefettizio sulle disposizioni di prevendita per il ...

Continua a leggere>>