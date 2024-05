Jesi Il 16 maggio transiterà il Giro d’Italia - ma nessuno ne parla

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Una delle manifestazioni sportive nazionali più importanti, che solo due anni fa aveva coinvolto un intero territorio, con 40 giorni di qualificate e coinvolgenti mostre e manifestazioni preparatorie di contorno, e con oltre 25 mila spettatori negli ultimi due chilometri il giorno della tappa, sta passando tra l’anonimato, 12024 – Sabato 4prenderà il via la 107esima edizione del. Una manifestazione sportiva seguitissima in Italia ma anche in altri Paesi e Continenti. Dopo la indimenticabile giornata trascorsa da tutta, alzi la mano chi non c’era quel famoso 172022, partecipando anche alla stupenda serata di gala di presentazione al teatro Pergolesi e a tutte le serate di avvicinamento al fatidico giorno, come è giusto che ...