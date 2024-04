Patente | attenzione! Arriva la “sospensione breve” anche per chi ha ancora i punti Ecco per quanto e in quali casi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il nuovo codice della strada porta con sé una novità che forse non farà felici gli automobilisti. O almeno una parte di loro. Perché nelle norme appena varate dal Governo ce n’è una che rappresenta una grossa novità per tutti i possessori didi guida. Si chiama “” e può colpire non solo chi finisce iche consentono di guidare nel rispetto della Legge. Macoloro che, colpiti da una decurtazione precedente (di un solo punto), dovessero commettere un’infrazione fra le 23 ritenute più gravi fra le regole stradali. Il periodo ditemporanea dalla guida sarà di 7 giorni per chi conserva fra i 10 e i 19. Mentre aumenterà a 15 giorni per chi, invece, si trova ad avere sulla...