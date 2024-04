Sicurezza sul lavoro | in arrivo la patente a punti E attenzione anche alle nuove sanzioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il decreto-legge n. 19/2024 apporta importanti modifiche al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili. La proposta si contraddistingue per il suo profondo carattere innovativo,in virtù dell’implementazione di una “” o “a crediti”. Si tratta senza dubbio di una vera e propria rivoluzione per i cantieri edili. A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili dovranno così possedere la nuova “”, rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del. Ma come è possibile ottenere la? A tal proposito va precisato che il responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente deve soddisfare ...