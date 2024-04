Erion Care - Michele Samoggia nominato nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – Cambio ai vertici di: il consiglio di amministrazione del Consorzio non profit del Sistema, dedicato a contrastare l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco nell’ambiente, hacome, il quale succede ad Enrico Ziino, in carica dalla nascita del consorzio, nel 2022. Lo annuncia una nota. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia ...