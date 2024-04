Erion Care nomina Michele Samoggia (Pmi) presidente del Cda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Cambio ai vertici di: ilConsiglio di amministrazione del Consorzio non profit del Sistema, dedicato a contrastare l'abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco nell'ambiente, hato come nuovo, che succede ad Enrico Ziino, in carica dalla nascita del Consorzio nel 2022. Laureato in Scienze Politiche all'Università degli Studi Roma Tre,si specializza in Environment e Development alla London School of Economics and Political Science. Ha lavorato per oltre 10 anni nel settore delle relazioni esterne ricoprendo ruoli di responsabilità sia negli affari istituzionali sia nella comunicazione nel settore pubblico e privato. Dopo due esperienze nel mondo delle Organizzazioni internazionali - Unicef e ...