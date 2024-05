Agonismo e passione | il 24° Triathlon Sprint Silver Rank è una festa per il litorale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pisa, 9 maggio 2024 – Com'era prevedibile, favorito da una bella giornata di sole e di mare calmo, il 24°' di Marina di Pisa che si è tenuto domenica 5 maggio ha riscosso grande successo tra gli appassionati di questa disciplina che crescono ogni anno. A Marina si sono presentati in oltre 200 tra donne e uomini ed hanno affrontato con determinazione edi 750 metri di nuoto nella acque antistanti via Tullio Crosio e, dopo aver raggiunto la zona cambio in piazza delle Baleari ed essere saliti sulla loro bicicletta, hanno affrontato i 20 km che si sviluppavano su tre giri di un percorso in gran parte sul viale D'Annunzio ed in seguito si sono impegnati in 5 km di corsa interamente sulla pista ciclabile del Trammino per poi tagliare il traguardo posto al centro ...