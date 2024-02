Triathlon, World Cup Napier 2024: sesto posto per Ilaria Zane ed Alessio Crociani su distanza sprint

(Di sabato 24 febbraio 2024) A, in Nuova Zelanda, si sono disputate le gare individuali élite su(750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa) valide per la prima tappa dellaCupdi: in casa Italia si classificano alsiachenelle prove vinte dagli australiani Sophie Linn e Callum McClusky. Nella gara femminile affermazione dell’australiana Sophie Linn, vittoriosa in 56’36”, davanti alle britanniche Sophie Alden, seconda a 9?, ed Olivia Mathias, terza a 10?. Ottima prestazione per(Overcome), sesta a 51?, mentre si classifica 32ma Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre), con un ...

