Triathlon - secondo gradino del podio nella categoria M3 Ferraresi allo sprint Che gara a Gatteo

A Napier , in Nuova Zelanda, si sono disputate le gare individuali élite su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa) valide per la prima tappa della World Cup 2024 di Triathlon : in casa Italia si classificano al sesto posto sia Ilaria Zane che Alessio Crociani nelle ... Continua a leggere>>

Nel corso della notte italiana si è svolta a Hong Kong la tappa della World Triathlon Cup 2024 , che assegnava punti per il ranking olimpico, con l’Italia, già certa di due pass per Parigi 2024 sia tra gli uomini che tra le donne, che prova ad ottenere il contingente massimo piazzando tre atleti ... Continua a leggere>>

triathlon degli Dei farà tappa in Calabria - Giorno 12 Maggio il triathlon delle grandi occasione farà tappa a Tropea, in Calabria, per la seconda edizione del triathlon degli Dèi, gara sprint silver inserita nel calendario nazionale della Feder ...

Continua a leggere>>

Domenica al mare. triathlon sprint "Silver Rank»: tutto pronto per la 24esima edizione - Domenica a Marina si svolgerà il triathlon sprint "Silver Rank" con 200/250 atleti. In gara anche i campioni delle "Fiamme Oro". Possibilità di partecipare in staffetta.

Continua a leggere>>

Record di iscritti per la Europe triathlon Cup di Caorle: il 10, 11 e 12 maggio più di 350 triatleti - Dall’Oceania arriverà l’australiana Tara Sosinski, classe 2003, prima agli Oceania triathlon sprint Championships di Devenport con la staffetta mista e seconda a livello individuale nella stessa ...

Continua a leggere>>