Pedofilia - aumentano gli abusi sessuali online Dalla Lombardia il 16% delle chiamate al Servizio di Emergenza 114

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Milano, 3 maggio 2024 -i casi diin Europa e in Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Internet Watch Foundation, il 2023 è stato l’anno in cui la presenza di immagini didi minori su web ha raggiunto il suo massimo. L’allarme lo lancia Telefono Azzurro che inquadra la preoccupante curva in crescita dei casi di violenza e abuso sessuale, in particolare, che coinvolgono i minori. Le minacce e i problemi derivano non solo dai social network, ma anche dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale: nel 29% dei casi, infatti, le situazioni riferite sorgono e persistono. Sono i dati annunciati durante l'incontro 'La dignità dei bambini nel mondo digitale' organizzatoFondazione S.O.S. Telefono Azzurro in collaborazione ...