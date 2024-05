Ultime notizie Calcio Estero | Real Madrid in finale con Joselu - il gesto particolare di Rudiger al Var

Calciomercato Torino: occhi su Esteves del Pisa per le corsie laterali - calciomercato Torino: occhi su Esteves del Pisa per le corsie laterali - Il ventiduenne portoghese può giocare su entrambe le fasce e anche in mediana, gli osservatori granata lo hanno seguito nelle scorse settimane ...

Maldini: "Tifavo per la Juve, ma poi ho fatto il provino con il Milan e da lì è iniziata la mia storia" - Maldini: "Tifavo per la Juve, ma poi ho fatto il provino con il Milan e da lì è iniziata la mia storia" - Intervenuto a "Radio Serie A con RDS", Paolo Maldini, ex difensore di Milan e nazionale azzurra, "confessa" di aver tifato per la Juventus prima di iniziare la sua grande ...

Maldini: "Milanista per sempre, ma a San Siro non vado. Il segreto dell'Inter I dirigenti" - Maldini: "Milanista per sempre, ma a San Siro non vado. Il segreto dell'Inter I dirigenti" - La bandiera rossonera, attualmente senza squadra, si è raccontata a tutto tondo. Dal rapporto con Berlusconi all'attualità, dal figlio Daniel fino all'addio alla casa madre ...