Capannone a fuoco Distrutte due aziende

(Di martedì 16 aprile 2024) Un devastante incendio ha completamente distrutto unche ospita due: Il Gabbiano e Arti Grafiche. Il rogo è divampato la notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile in via Castoldi, a Zibido. Le fiamme si sono originate nello stabilimento di un’azienda di inchiostri e vernici e, dopo il crollo del muro divisorio, si sono propagate all’azienda adiacente, attiva nel settore della carta. I vigili delhanno lavorato tutta la notte e la giornata di ieri prima per spegnere gli ultimi focolai, grazie anche ai mezzi speciali di movimento terra con cui si spostano macerie e detriti. Poi per verificare le parti dei capannoni crollate. L’ incendio di proporzioni spaventose ha cancellato due attività commerciali che davano lavoro a decine di operai. Ancora incerta l’origine del rogo sulla quale stanno investigando i vigili ...