L’ultima sera insieme Vigilessa uccide il marito Poi decide di farla finita

(Di domenica 5 maggio 2024) Erano tornatida qualche anno, dopo un periodo di separazione, Pietro Delia, commercialista, di 65 anni e Laura Lupo, 62 anni, agente della polizia municipale, ieri sono stati trovati morti in casa in via Notarbartolo a Palermo non lontano dall’albero Falcone. La donna avrebbe impugnato la pistola di ordinanza e avrebbe sparato contro ilquattro colpi che lo hanno raggiunto al torace e all’addome e poi avrebbe rivolto contro di sé l’arma prima ferendosi e poi togliendosi la vita. Sono stati riscontrati nel primo esame del medico legale ferite al collo e alla testa della donna. La prossima settimana sarà eseguita l’autopsia. A scoprire i cadaveri sono stati i vigili del fuoco chiamati dai vicini e dalla figlia che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. I CONOSCENTI Nicola Scaglione, segretario provinciale del Csa e ...