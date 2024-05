Vigilessa uccide il marito a colpi di pistola e poi si toglie la vita - indagini in corso a Palermo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Quattrocontro di lui e due contro se stessa. Gli investigatori dell’Arma dei carabinieri hanno pochi dubbi su come siano morti Laura Lupo, l’ispettrice della polizia municipale di 62 anni, e Pietro Delia, 66 anni commercialista. La donna avrebbe sparato frontalmente contro ilda una distanza di meno di tre metri. Altri duela donna li ha esplosi contro se stessa. Entrambi alla testa, il primo l’ha ferita di striscio, il secondo l’ha uccisa. L’omicidio suicidio è avvenuto fra le 6.30 e le 7 di questa mattina al civico 49 di via Notarbartolo a. L’orario esatto verrà stabilito dopo l’autopsia in programma lunedì. L’uomo è stato raggiunto al torace e all’addome.e moglie sono stati trovati morti nel loro appartamento. Era stata la figlia che lavorava con il padre nello ...