Con un post su Instagram Denzel Dumfries ha voluto rivolgere le sue scuse per lo striscione portato in alto durante la festa scudetto dell'Inter: "Mi rendo conto che non è stato affatto intelligente"

Dumfries sta facendo notizia da due giorni per lo striscione esposto con uno sfottò nei confronti di Theo Hernandez . Ma, dai VIDEO della festa scudetto dell'Inter, emerge come non sia lui ad averlo voluto. SFOTTÒ NON PERMESSO – La FIGC ha aperto un fascicolo nei confronti di Denzel Dumfries , che ...

Milan, Giudice Sportivo: Musah squalificato e multa per l’Inter per i cori contro theo - Il Giudice Sportivo ha emesso le sentenze dopo l’ultimo turno di campionato giocato. Squalifica per Musah e multa all’Inter per cori contro theo. E’ tempo di sentenze, quelle del Giudice Sportivo. Dop ...

Inter, Calhanoglu vede lo striscione con theo al guinzaglio e Arnautovic lo passa a Dumfries VIDEO - Lo striscione con theo Hernandez al guinzaglio alzato da Denzel Dumfries sul pullman scoperto dell`Inter durante la festa scudetto di domenica ha alzato un polverone..

striscione Dumfries, un ex Inter difende l'olandese: 'E' bellissimo, lo sfotto è per il campo' - Mario Balotelli, ex attaccante dell'Inter e ora all'Adana Demirspor in Turchia, ai microfoni di TV Play ha parlato della scottante questione legata allo.

