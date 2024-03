VIDEO – Inter | doppia tegola | gli esami di Arnautovic e Carlos Augusto | TG Flash Inter-News

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? Antivigilia di Atletico Madrid-, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Al Civitas Metropolitano si ripartirà dall’1-0 di Milano, realizzato da Marko. A proposito dell’austriaco, sono appena usciti gli esiti deglisuoi e di, entrambi salteranno Atletico Madrid e Napoli. Arriverci a dopo la sosta. Quanto ai Colchoneros, Diego Simeone si ...

Momenti di Paura durante Bayern Monaco-Mainz, sfida valida per la Bundesliga. La gara non è stata mai in discussione e si è conclusa con il netto risultato di 8-1. Nel corso della partita si sono ... (calcioweb.eu)

Un altro episodio da condannare nel mondo del calcio: l'insulto a Dumfries in occasione di Bologna-Inter: Insulto razzista a Dumfries: l'episodio in occasione della partita del campionato di Serie A tra Bologna e Inter

INTER - Infortunio per Arnautovic e Carlos Augusto in vista del Napoli, il comunicato: Inter - Infortunio per Arnautovic e Carlos Augusto in vista del Napoli, il comunicato: Marko Arnautovic e Carlos Augusto, attaccante e terzino dell'Inter, hanno rimediato un infortunio. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro: "Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottopos ...