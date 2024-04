Valmadrera | lancia i rifiuti nel bosco | dietro di lui ci sono i poliziotti della Locale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024)(Lecco), 6 aprile 2024 – C'è chidalla macchina in corsa, chi trasforma i parchi pubblici in discariche di inerti e chi scambia i cestini pubblici dell'immondizia in piattaforme ecologiche in cui buttare spazzatura di ogni genere senza nemmeno differenziarla. In appena tre mesi gli agentiPoliziaintercomunale di, Malgrate, Civate e Oliveto Lario hanno individuato, multato e, in alcuni casi, denunciato 19 incivili dell'immondizia. Li hanno individuati grazie alle telecamere dei sistemi di videosorveglianza comunali, le dash cam installate sulle loro auto di pattuglia e alle fototrappole, ma, in alcuni casi, li hanno sorpresi in flagranza. E' successo ad esempio a febbraio lungo la SS 639, la statale dei laghi di Pusiano e Garlate. ...