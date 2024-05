Trovato un uomo morto nella Bergamasca - nessuno si fa avanti per riconoscerlo | aveva una catenina con la “A”

(Di martedì 7 maggio 2024) Il cadavere dell'in un fosso pieno d'acqua a Zanica, in provincia di Bergamo, non è ancora stato identificato. I carabinieri lo descrivono in una nota resa pubblica: di età compresa tra i 40 e i 60 anni, calvo e alto 1,67 metri.

Dramma nel pomeriggio di ieri a Roma . Un uomo è stato ri trovato senza vita nel quartiere Ostiense: a dare l’allarme alcuni passanti che lo hanno notato a terra privo di conoscenza. Per lui purtroppo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da ...

Milan, tradisci te stesso: Conte l’unica strada “ricostituente” - Milan, tradisci te stesso: Conte l’unica strada “ricostituente” - Parla il noto giornalista, che suggerisce Antonio Conte per la panchina. Non possono esserci alternative al tecnico pugliese per il Milan ...

Scafati, usuraio si presenta più volte dalla vittima per minacciarlo: dopo l'arresto il sequestro delle auto di lusso - Scafati, usuraio si presenta più volte dalla vittima per minacciarlo: dopo l'arresto il sequestro delle auto di lusso - Secondo l'impianto accusatori, che aveva portato al suo arresto il 26 aprile scorso, l'uomo avrebbe concesso ad un imprenditore in difficoltà prestiti a tassi usurari per circa 250mila euro, imponendo ...

Trovato morto 36enne sul marciapiede, l’amico si autoaccusa: «Gli ho dato una botta in testa» - trovato morto 36enne sul marciapiede, l’amico si autoaccusa: «Gli ho dato una botta in testa» - Pavia, arrestato per omicidio il pensionato che lo ospitava. Il corpo del giovane dominicano trascinato e abbandonato davanti a casa ...