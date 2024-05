Una moneta speciale per celebrare il trionfo azzurro in Coppa Davis

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Viene emesso oggi, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy , un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato alla vittoria italiana della2023 , relativo al valore della tariffa A zona 1 pari a 3,60 euro. Poste Italiane fa sapere che la tiratura è di duecentomilaquattro esemplari di francobolli e centomila foglietti, e che ciascun foglio conta ventotto...

Agli Internazionali BNL d’Italia, la nazionale azzurra è stata omaggiata, sul centrale del tennis, insieme alla Coppa Davis , conquistata in finale battendo l’Australia, a 47 anni dall’ultima volta: “Questa è la vittoria più bella nella mia ...

