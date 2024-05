Chi è Giada Desideri di Un posto al sole

L’effetto nostalgia è servito. Un Posto al Sole sta puntando moltissimo sul ritorno dei personaggi storici e tra questi c’è anche Claudia Costa, che rientra a far parte del cast dopo oltre 20 anni dal suo addio. L’attrice, che in questi anni si è ...

Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2024: Maruzzo e Bongini in corsa per la finale dopo 75 piattelli dello skeet femminile - Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2024: Maruzzo e Bongini in corsa per la finale dopo 75 piattelli dello skeet femminile - Buone notizie per l'Italia al termine della prima giornata dedicata allo skeet femminile nella tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a ...

Incidente frontale tra due auto, morta una bambina: Giada Paolella aveva 8 anni. Diversi feriti, anche la nonna e il fratellino - Incidente frontale tra due auto, morta una bambina: giada Paolella aveva 8 anni. Diversi feriti, anche la nonna e il fratellino - giada Paolella, una bambina di 8 anni, è morta in un incidente stradale tra due auto la notte di martedì 7 maggio a Clusone, in provincia di Bergamo. Il fratello di 9 anni ha ...

Un posto al sole, anticipazioni 9 maggio: Nunzio e Riccardo uniranno le forze - Un posto al sole, anticipazioni 9 maggio: Nunzio e Riccardo uniranno le forze - Il piano elaborato da Nicotera (Paolo Romano) e dalla Cimmino (Francesca Colapietro) per scoprire la spia interna alla polizia ha funzionato. Dopo aver sparato a Damiano (Luigi Miele), la talpa darà i ...