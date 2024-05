Chi è Ilaria Carloni - la moglie di Maurizio Aiello di Un Posto al Sole

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 8 maggio 2024)è ladi, attore iconico di Unal: la coppia si è conosciuta negli anni 2000, ma ci sono voluti 10 anni per arrivare all’altare. Prima del matrimonio, infatti, hanno scelto semplicemente di godersi la vita: oggi, hanno due figli, Ludovica e Matteo. Ma chi è, che da più di 20 anni è il punto di riferimento per? Vi sveliamo tutte le curiosità su di lei. Chi è: carriera e curiosità Avvocata napoletana, lavora in uno studio legale, oltre a curare, insieme a, un giornale bimestrale che viene distribuito negli hotel e nei ristoranti della Campania, in modo ...