(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ancora un bambino su 5 si sposta in altre regioni per curarsi da patologie oncologiche ed ematologiche. Una percentuale, il 19,5%, che è peraltro in diminuzione: se nel decennio 1998-1997 si attestava attorno al 23,3%, nel periodo tra il 2008 e il 2017 è scesa al 16,4%. I flussi più corposi di migrazione hanno origine dal Sud epiù che dal Centro e dal Nord, con regioni virtuose che...

Tempo di lettura: 2 minutiLa migrazione sanitaria, cioè gli spostamenti in altre Regioni per curarsi, riguarda ancora un bambino su 5 tra quelli affetti da patologie oncologiche ed ematologiche. Una percentuale, il 19,5%, che è peraltro in ...

Un bimbo su 5 in un'altra regione per curare un tumore, soprattutto dal Sud e dalle Isole - Un bimbo su 5 in un'altra regione per curare un tumore, soprattutto dal Sud e dalle Isole - Ancora un bambino su 5 si sposta in altre regioni per curarsi da patologie oncologiche ed ematologiche. Una percentuale, il 19,5%, che è peraltro in ...

Schianto frontale e la tragedia: bimba muore a 8 anni sulle strade di Bergamo - Schianto frontale e la tragedia: bimba muore a 8 anni sulle strade di Bergamo - Lo schianto nella notte, sulla ex statale 671. Violentissimo lo scontro fra le due auto, la bambina è morta sul colpo ...

Frontale a Clusone: muore una bimba di 8 anni di Castione, grave il fratellino e altre tre persone - Frontale a Clusone: muore una bimba di 8 anni di Castione, grave il fratellino e altre tre persone - I due bambini – stando a una prima ricostruzione dei fatti – viaggiavano in direzione Castione su un’auto, una Seat Ibiza grigia, guidata dalla nonna di 60 anni, rimasta ferita. L’incidente poco prima ...