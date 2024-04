Bimbo maltrattato Madre rinviata a giudizio Aveva accusato il marito | Ma gli abusi erano reali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Per rendere il suo racconto credibile, avrebbe provocato lividi al figlioletto di 4 anni, di cuiscrupolosamente conservato i referti dell’ospedale pediatrico Meyer doveportato il piccolo. A finire sotto accusa era stato così un uomo, pistoiese, padre deled exdella donna chedenunciato i maltrattamenti. Un’accusa dettagliata e molto grave, perché si parlava anche di violenza sessuale aggravata, e anche in quel caso le lesioni che il corpicino del piccoloriportato sarebbero state prodotte dalle "manovre" dalla. Un piano che, secondo la Procura di Firenze, sostituto procuratore Lorenzo Gestri, che ha diretto le indagini dei carabinieri, sarebbe stato architettato per colpire l’uomo, e poter chiedere un risarcimento ...