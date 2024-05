Ucraina - scintille alla Camera | L’Italia invia missili a lunga gittata per colpire la Russia? Il governo chiarisca E il Pd si accoda al M5s – Il video

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’Aula dellaha dato il via libera questa mattinarisoluzione di maggioranza sul rifinanziamento delle missioni internazionali e degli «interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione» sulla base della relazione predisposta dal. Rispetto alle precedenti bozze, nella risoluzione poi passata al voto è stata però inserito, tra le premesse, l’impegno a ripristinare i finanziamenti all’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni unite che fornisce assistenzapopolazione palestinese, accusata da Israele nei mesi scorsi di collusioni con Hamas. Un risultato che secondo il Pd si deve soprattutto al pressing del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il partito guidato da Elly Schlein ha votato sì su tutte le missioni internazionali in discussione, tranne quella ...

Zelensky e Biden hanno concordato ieri sera in una telefonata la fornitura di missili balistici a corto raggio Atacms da parte degli Usa all’Ucraina . Oggi al Senato americano il piano di aiuti per Kiev. Il presidente Duda afferma che la Polonia è ...

Matteo Salvini: “Soldati europei in Ucraina Monti e Macron vanno curati, vadano loro” - Matteo Salvini: “Soldati europei in ucraina Monti e Macron vanno curati, vadano loro” - Il ministro dei Trasporti nonché vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, e chi se no, dice che il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, andrebbe “curato”. Qualsiasi cosa voglia ...