Camera USA approva un pacchetto di aiuti militari a Ucraina - Israele e Taiwan

La Camera Usa ha approva to il pacchetto di aiuti a favore di Ucraina e Israele , in una formula in cui sono comprese anche le misure di sostegno a favore di Taiwan per la sicurezza ... (secoloditalia)

'Mosca intensificherà attacchi prima dei nuovi aiuti Usa a Kiev' - Le forze russe potrebbero intensificare i loro attacchi sfruttando la finestra temporale prima dell'arrivo dei nuovi aiuti militari in Ucraina: lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della gu ...ansa

La Camera Usa approva aiuti per 60 miliardi a Kiev. Zelensky: «Storia sulla strada giusta» - Per Israele (366 sì e 58 no, di cui 37 dem e 21 Gop) stanziati invece 26 miliardi, in gran parte destinati a rifornire gli arsenali dell'alleato. Nove però sono per gli aiuti a Gaza e dove ci sono ...unionesarda

Usa, superato lo stallo su aiuti da 61 miliardi a Kiev. Zelensky: "Grato, salveranno vite" - Il Congresso americano alla fine ha approva il nuovo pacchetto. Biden, "Una risposta alla chiamata della storia" ...tg.la7