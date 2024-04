Guerra - ultime notizie Ok aiuti all’Ucrain - Trump difende lo speaker della Camera

(Di martedì 23 aprile 2024) Zelensky e Biden hanno concordato ieri sera in una telefonata la fornitura di missili balistici a corto raggio Atacms da parte degli Usaa. Oggi al Senato americano il piano diper Kiev. Il presidente Duda afferma che la Polonia è “pronta” ad accogliere armi nucleari sul suo territorio. La Russia ribatte che “adotterà misure necessarie per garantire la sicurezza nazionale”. Meloni riceve oggi il presidente tagiko Rahmonov

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 22 aprile Le sanzioni che gli Usa si appresterebbero a imporre contro un battaglione delle forze armate israeliane per presunte violazioni dei diritti umani in Cisgiordania hanno scatenato ...

Domani il Senato americano voterà gli aiuti per l’ Ucraina . E il Pentagono è pronto a mandare armi a Kiev in meno di una settimana, secondo media Usa. Il maggior coinvolgimento americano nel conflitto sarà “un fiasco come in Vietnam”, afferma Mosca . ...

Marito di una influencer russa va in Guerra in Ucraina per scarcerarla. Scambio di “favori” tra i vip e Putin. Ecco la storia - Che cosa non si fa per amore… Ma, in questo caso, anche un po’ per convenienza. Quello che in molti non sanno della lunga Guerra in Ucraina è che esiste un corpo speciale armato russo chiamato Kaskad ...ilfattoquotidiano

Chiara Ferragni e Fedez, è finita per sempre I segnali della battaglia social - Che tra Chiara Ferragni e Fedez le cose non siano tornate a posto è chiaro a tutti. Le parole di lui (che ospite a Belve aveva definito ...iltempo

Sondaggi politici elettorali: partiti e leader verso le Europee, l’ultima indagine SWG per TgLa7 di Mentana - Centrodestra che vince in Basilicata una vittoria annunciata, Campo Largo diviso, Elly Schlein che scrive e cancella il suo nome dal simbolo per le elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno. Tutto qu ...unita