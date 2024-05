Ucraina - il caso di Victoria Shi E’ portavoce del Ministro degli Esteri Ma non esiste Una novità unica al mondo VIDEO

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le notizie che provengono dall’, di solito, riguardano l’andamento della guerra e i possibili sviluppi di un conflitto che minaccia di degenerare in uno scontro fra Russia ed Europa. Questa volta, però, siamo di fronte a qualcosa di inedito, che apre nuovi scenari sulla politica del futuro. Dmytro Kuleba è ildi Zelensky, in questo momento, quindi, ricopre una delle cariche più importanti nel governo del Paese. E come tutti i ministri ha un. Anzi, in questo, una. Si chiamaShi, è di bell’aspetto ed è sempre impeccabile ed elegante. Ha il compito di leggere i messaggi e i comti usciti dal ministero e di apparire sui media. Sin qui tutto normale. Salvo un piccolo ...

I genitori degli alunni della scuola del terzo circolo di Piacenza sanno che i loro figli troveranno in classe soprattutto bambini stranieri . Eppure, non si sono tirati indietro e li hanno iscritti qui. Qualche perplessità all'inizio c'è stata, ...

Roma, 26 aprile 2024 – I soldi, si sa, sono importanti ma è altrettanto importante “spenderli bene”. Soprattutto quando le risorse non sono infinite e in particolar modo in guerra dove avere armi (spesso costosissime) adeguate è fondamentale. Gli ...

In un'intervista all'Economist, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che non si può escludere a priori l' invio di truppe di terra qualora Kiev lo chiedesse e se Mosca sfondasse le linee del fronte.Continua a leggere

"Mi turba che dopo Macron, anche Monti oggi parli dell'invio di soldati italiani a combattere in ucraina. Questi vanno curati: chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale, vale per Macr ...

Dall'invasione dell'ucraina, il commercio tra i due gruppi haa perso circa ... mondiale potrebbero raggiungere il 7% nello scenario di frammentazione estrema. In caso di divisioni lievi, il PIL verrà ...

"Se si chiede un mix di strumenti militari e di uomini, mandare uomini sarà molto difficile. Forse ad un certo punto potrà essere necessario" mandare truppe di terra in ucraina. Ma, "io credo" anche " ...