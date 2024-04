Il caso della scuola con il 74% di studenti stranieri | dall’Albania all’Honduras passando per Ucraina e Ghana Mediazione linguistica e inclusione le parole chiavi

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 11 aprile 2024) I genitori degli alunnidel terzo circolo di Piacenza sanno che i loro figli troveranno in classe soprattutto bambini. Eppure, non si sono tirati indietro e li hanno iscritti qui. Qualche perplessità all'inizio c'è stata, come racconta Nicola Bergonzi, un genitore, a Sky Tg24: "Le attività didattiche dei docenti emi sono piaciute, e non ho avuto più dubbi anche perché i bambini sono contenti di stare tutti insieme”. L'articolo .