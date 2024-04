Il caso dei carri armati Abrams costati 310 milioni di dollari agli Usa e inutilizzati dall’Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 aprile 2024 – I soldi, si sa, sono importanti ma è altrettanto importante “spenderli bene”. Soprattutto quando le risorse non sono infinite e in particolar modo in guerra dove avere armi (spesso costosissime) adeguate è fondamentale. Gli aiuti militari all’Ucraina Il Congresso Usa ha appena dato l’ok a oltre 60 miliardi didi aiuti per l’Ucraina. Una buona fetta (circa 23 miliardi) sono proprio costituite da armi statunitensi da fornire a Kiev. Detto che, soprattutto in uno scenario di guerra che può mutare di ora in ora, non sempre è facile sapere sin da subito quali sono le armi più adatte, fa riflettere (proprio in un momento di nuovi aiuti militari) ildeiM1A1 forniti un anno fa dUsa, su insistenza (come arma fondamentale per ...