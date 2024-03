Calcio a 5 | l’Italia femminile travolge 6-0 l’Ucraina nella seconda amichevole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo il 4-2 di ieri, la nazionale italianadia 5, nel secondo testcontroa Taranto, dilaga. Le azzurre infatti si sono imposte 6-0 sulle rivali. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA Partita a senso unico. Le ragazze della ct Francesca Salvatore ci metto una decina di minuti prima di rompere la parità, ma da quel momento in poi sono incontenibili. L’1-0 è firmato da Ferrara, poi arriva la doppietta di Boutimah, per il momentaneo 3-0, che diventa 4-0 qualche secondo dopo quando Bertè va a griffare il poker italiano; risultato con cui si va al riposo.ripresa le cose non cambiano, anzi.tiene sempre alto il ritmo non rinunciando a giocare. Mansueto sigla subito il 5-0, mentre nell’ultimo minuto di gioco utile è De ...