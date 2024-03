Calcio a 5 femminile | l’Italia rifila un 6-0 all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Al PalaMazzola di Taranto la Nazionaledi futsal bissa il successo di lunedì eun pesante 6-0con una prestazione corale di altissimo livello. Ad aprire le marcature nel primo tempo è Ferrara, poi Boutimah segna una doppietta raggiungendo Adamatti in testa alla classifica delle marcatrici all-time dell’Italfutsalcon 24 reti. Il primo tempo si chiude con la quarta rete di Berté e nella ripresa c’è gloria anche per Mansueto ed Elena De Cao, che si regala la rete al suo esordio. “Sono davvero soddisfatta di risultato e prestazione. Il 6-0 non è casuale, abbiamo ridotto il margine degli errori rispetto a ieri – ha detto a fine gara la CT Francesca Salvatore -. Siamo state più attente in tutte e due le fasi della partita e ciò che mi ha colpito è stata la serenità con cui tutte hanno ...