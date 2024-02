“Ho scoperto il tumore al seno spalmandomi la crema Dopo le cure il mio fisico è cambiato” | le parole di Samantha De Grenet sulla malattia

(Di domenica 25 febbraio 2024)Definalmente è riuscita ad accettare il proprio corpo, ma negli ultimi anni questo processo è stato piuttosto complicato. Tutto ha avuto inizio nel 2018 quando è arrivata la diagnosi di cancro al: un’esperienza che l’ha segnata nel profondo. Come raccontato in un’intervista al settimanale Gente la showgirl, oggi 53 anni, hail brutto male per caso, grazie al consiglio di un’amica: “la, avverto qualcosa di strano, quasi un nocciolo, sul. Lei mi dice di farmi controllare e io, seppur non convinta, perché minimizzavo, la ascolto. Per fortuna. La diagnosi è stata netta:aldestro, da operare subito”. Quindi l’operazione e la radioterapia per sconfiggere la ...

